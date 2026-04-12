俳優の鈴木福（21）の妹で、女優の鈴木夢（19）が11日、自身のインスタグラムを更新。韓国留学を報告した。「実は今、留学で韓国に来ています！」と報告。「ミュージカルに目覚めた時、ダンスをもっと頑張りたいと思った時、いつか海外で学べたらな、なんて考えていました」とし、「それが今こうして形になって、嬉しい気持ちと同時に、気が引き締まる思いです」とつづった。「ホストファミリーも温かく迎え入れてくださって