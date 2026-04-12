こどもの成長を祈る行事「七五三」はなぜ七と五と三の数字なの？ 「神の子」から「人の子」に子どもたちが無事に育ったことを神様に報告！ 女の子は３歳と７歳、男の子は５歳に氏神様の神社に参拝し、その年まで無事成長したことを感謝し、これからの成長を祈る行事が「七五三」です。現在ではどの年齢も同じ日に祝いますが、もとは３歳の「髪置」、５歳の「袴着」、７歳の「帯解」と別々の儀式でした。７・５・３という区切り