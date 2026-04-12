4月10日は、上皇陛下（92）と上皇后陛下（91）のご成婚の日。それから67年の歳月が流れたことになる。美智子さまは、長い皇室の歴史の中でも初めて民間から嫁がれた皇太子妃。ご成婚後、皇室の中でさまざまな軋轢が生じたのは周知の通りだ。「週刊新潮」ではご成婚23年が過ぎた昭和57年（1982年）、それまで美智子さまとご実家・正田家が直面してきた苦難について振り返っている。【前編】では、美智子さまが皇室に入られて以後