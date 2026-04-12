参加希望者の少なさに激怒4月4日放送の「オールスター感謝祭’26春」（TBS）で、司会の島崎和歌子が名物企画「赤坂5丁目ミニマラソン」の参加希望者の少なさに激怒したことが話題になっている。出演者の中で参加希望者がわずか9名しかいなかったことが明らかになると、島崎は感情をあらわにして、演説口調で出演者一同を強く叱責した。【ラリー遠田／お笑い評論家】＊＊＊【レア写真】ビジュアル、ガラリ…20代の頃、島崎和歌