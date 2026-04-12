4月12日（日）放送の『EIGHT-JAM』では、「Hi-STANDARD」を特集する。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！日本のみならず海外でも圧倒的な人気を誇り、インディーズのアーティスト初となる国内外累計ミリオンセールスも記録。バンドシーン、さらにはファッションなどのカルチャーにも大きな影響を与えてきたHi-STANDARD。地上波のテレビ番組に出演することはほとんどなかったハイスタだが、今回はメンバーの横山健（G）、難