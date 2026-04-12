料理を簡単・時短にしてくれる食卓の強い味方「味の素」から、2026年も続々と注目の新商品が登場しています。「味の素グループ 2026年春季 新製品説明会」（3月6日開催）に参加した記者が、特に気になった商品を厳選して3つ紹介します。ひき肉と混ぜて焼くだけの超簡単ハンバーグひき肉が化ける。ハンバーグの素ひき肉と混ぜて焼くだけで、簡単にハンバーグが作れる"ハンバーグの素"です。たまねぎも卵もパン粉も不要。材料も手順