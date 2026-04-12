トランス脂肪酸を避けるだけでなく、体に良い脂質を積極的に摂ることも大切です。一価不飽和脂肪酸のオレイン酸や、多価不飽和脂肪酸のオメガ3脂肪酸は、LDLコレステロールを下げる働きや抗炎症作用が期待できます。オリーブオイルや青魚、ナッツ類、アボカドなど、日常で取り入れやすい食材を活用することで、トランス脂肪酸を避けながら必要な脂質を確保できます。良質な脂質の種類と具体的な食材について紹介します