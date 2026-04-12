朝食の内容は血圧に大きく影響し、特に塩分や加工食品の摂取は注意が必要です。本章では、塩分が多い朝食メニューや加工食品のリスクについて具体例を交えて解説します。無理なく減塩を実践するコツを知り、日々の食生活を見直すきっかけにしましょう。 監修医師：本多 洋介（Myクリニック本多内科医院） 群馬大学医学部卒業。その後、伊勢崎市民病院、群馬県立心臓血管センター、済生会横浜市東部病院で循環器