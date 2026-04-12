中小企業の経営者1015人を対象にした調査で、85％以上が孤独感や精神的負担を感じていると回答した。共感はされても、意思決定に伴走してくれる相手がいない――それが経営者の孤独の正体だ。壁打ちの相手が欲しい中小企業の経営者が、こっそりChatGPTに相談するケースが増えているという。だが、汎用AIに経営の相談をして、本当に使える答えは返ってくるのか。「ばんそうAI」は、学ぶ・相談する・決断するの3モードで経営課題に伴