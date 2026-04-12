◇プロ野球セ・リーグヤクルト3-2巨人（4月11日、東京ドーム）0-2と追いかける3回に、プロ初ホームランをレフトスタンドにたたきこんだ巨人の山瀬慎之助選手。「勝てたらよかったと思います」と悔しさをにじませながらも、その感触を喜びました。「低めにいいボールを投げているゴロピッチャーだったので、浮いたら飛びつこうと思っていました。打ててよかったです」プロ7年目での初ホームランは「だいぶ遅いですね」と語るも口