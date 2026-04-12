ABEMA10周年を記念した特別番組『30時間限界突破フェス』内の企画「今日好きダンスバトル 一夜限りアーティストとコラボSP」が11日、生放送された。【写真】今回も美男美女揃い…『クライストチャーチ編』参加メンバー「今日好きダンスバトル 一夜限りアーティストとコラボSP」は、「ABEMA」オリジナル恋愛リアリティーショー『今日、好きになりました。』シリーズ（以下、『今日好き』）の特別企画。『今日好き』のメンバーが