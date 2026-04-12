「この春シューズを新調したいけれど、どれを選べばいい？」悩んでいるミドル世代におすすめしたいのは、【ZARA（ザラ）】の「黒シューズ」。バレエシューズやローファーなど、今回ピックアップした黒シューズは、全て5～7cmのプラットフォームソールが特徴です。ボリューム感がありコーデのアクセントに。シンプルで使いやすいのに、存在感抜群でおしゃれ見え