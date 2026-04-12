パパさんが忙しいことは理解しているけれど、どうしてもかまって欲しくて…？パパさんへの愛にあふれた黒猫が繰り広げるほほえましい光景は74万7千回を超えて表示され、3万2千件のいいねが寄せられることとなりました。 【動画：パパにどうしても構ってほしい黒猫…あまりにも可愛すぎる『必死のアピール』】 左手、右手、甘え声 X（旧Twitter）アカウント『@hukuchannoheya』に投稿されたのは、机に向かって作業に