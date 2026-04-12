159万回以上視聴され11万の「いいね」を獲得しているのは、ごはんの合図を耳にした子猫の姿。ごはんがうれしくてたまらない様子に、視聴者からは「あああああ！！ かわいすぎる～～～！！！！」「めっちゃ可愛い毛玉ーー！！」と絶叫のコメントが届いています。 【動画：『ごはんの合図』を聞いた子猫→次の瞬間…悶絶必至の『かわいすぎる反応』】 ごはんの合図はキッチンタイマー I