医療ドラマ「ザ・ピット／ピッツバーグ救急医療室」で人気のノア・ワイリーが9日、ロサンゼルスのハリウッド・ウォーク・オブ・フェイムに自身の星を刻み、家族への深い感謝を語った。 【写真】今の妻と仲むつまじい姿殿堂入りを果たした医療ドラマのスター ノアは式典当日、「この歴史の一部になれるなんて、子どもの頃からの夢がかなったようなものだ。言葉では言い表せないほど愛している。ず