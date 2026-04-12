惜しみない愛情を注がれて育った1匹の犬が、今や飼い主にとって最高の「稼ぎ頭」となり、5万ポンド（約950万円）を要する夢の結婚式の資金作りを助けている。 【写真】リア充感たっぷり飼い主カップルとウィルソンくん ミニチュア・ロングヘアード・ダックスフンドのウィルソンくんは、SNSでの人気を確かな収入に変え、マンチェスターのステイリーブリッジに住む飼い主のシャノン・エドモンドソンさんと