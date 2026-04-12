人生初観戦は高校サッカー選手権2025年8月に開催された世界最大のアイドルフェス『TOKYO IDOL FESTIVAL2025 （TIF）のトークステージ企画「サッカー大好き部〜GO BEYOND サッカー愛で超えろ〜」で、Jクラブのサポーターでもあるアイドルたちが集結したなか、「戦術が好き」とメインスタンド上段からの観戦を公言したメンバーがいた。その正体は、アイドルグループ・まねきケチャの早瀬結実。青森県生まれのライブアイドルが、“