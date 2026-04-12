クラウドストレージサービスやデータバックアップサービスを運用するBackblazeが、初期に使っていたストレージ収納ケースの1つである「ul010」をカリフォルニア州にあるコンピューター歴史博物館に寄贈したことを発表しました。「クラウド業界全体がサーバー設計について考える方法を変えた、生きた歴史の証として」とBackblazeは述べています。Backblaze, Part of Computer Historyhttps://www.backblaze.com/blog/backblaze-part