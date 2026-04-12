モデルで女優のエミリー・ラタコウスキーが、恋人のロマン・ガヴラス監督とともに来日したようだ。「日本！恋しかったよ！大好きだ！」とキャプションを添えて、来日中の思い出フォトの数々を公開した。【写真】刺激的なショットもエミリー・ラタコウスキー、来日フォトを大量シェアエミリーは日本時間4月6日の投稿で、目黒川の桜並木や東京駅の新幹線ホームで写したショット、食事の様子、日本の街並み、さらにホテルで