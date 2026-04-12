日本ハム、オリックスで活躍し、通算41勝163セーブ158ホールドを記録した増井浩俊氏（41）が11日（日本時間12日）、ドジャースタジアムを訪れ、ともに後輩に当たる大谷翔平投手（31）、山本由伸投手（27）と旧交を温めた。増井氏はドジャースの練習をグラウンドで見学。大谷や山本のキャッチボールをバックネット前の三塁寄りから見て、終了後に2人にベンチ裏に招待されて、旧交を温めた。増井さんは静岡高、駒大を経て東芝