引き分け一つでも、この舞台では感情が露わになる。元ミュージカル俳優のポーカー美女が見せた表情豊かなリアクションに視聴者もほっこりリアクションを寄せた。【映像】元ミュージカル美女、引き分けでも「よしっ」が可愛い女性12人がポーカークイーンの座を競い合うABEMAオリジナルトーナメント「ABEMA Queen Of Poker（AQOP）シーズン3」予選テーブルAが4月11日に配信。過去2大会に参戦し、ポーカーファンの認知度も高い