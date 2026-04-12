代表曲「ぱぴぷぺPOP！」がTikTokの再生回数2億回を突破するなど、大人気9人組アイドルグループ「Appare！」が11日、日本ハム―ソフトバンク戦（エスコンフィールド）に来場。グループを代表してファーストピッチを務めた朝比奈れいは「みんなにエールを届けたいという思いと同じように、真っすぐ投げられました」と振り返った。この日はリベンジに燃えていた。ゲスト参加していた昨年9月14日の西武戦（同）に続くファーストピ