元TBSアナウンサーで女優の田中みな実（39）が11日放送のTBSラジオ「ガスワンプレゼンツ田中みな実あったかタイム」（土曜午後6時30分）に出演。おぎやはぎの矢作兼（54）を絶賛する一幕があった。今週のゲストは2週連続でドランクドラゴン鈴木拓（50）。鈴木の所属事務所の先輩にあたるおぎやはぎの矢作と小木博明の話で盛り上がった。田中は「矢作さんって格好いいですよね。モテそうだなって」と前置きした上で「局アナの時に