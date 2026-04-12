イランを巡る協議のためイスラマバードで面会した際、バンス米副大統領（左）がパキスタンのシャリフ首相と握手を交わす様子＝11日/Jacquelyn Martin/AP（CNN）パキスタンの首都イスラマバードで行われている米国とイランの協議は現地時間12日未明に入っても続き、イランメディアによると、代表団は新たなラウンドの協議に入った。パキスタンの情報筋はCNNに対し、協議の全体的な雰囲気や結果は前向きだが、ホルムズ海峡の支配を巡