映画『プラダを着た悪魔』でメリル・ストリープが演じる鬼編集長ミランダは、米「VOGUE」で編集長を務めたアナ・ウィンターがモデルだと広く認識されてきた。しかしストリープ自身は、ハリウッドの巨匠監督であるマイク・ニコルズとクリント・イーストウッドを「真似していた」という。 2006年公開の映画『プラダを着た悪魔』は、ファッション誌「ランウェイ」で働くことになったアンドレア（アン・ハサ