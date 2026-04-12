歌手パク・ボラムさんが突然この世を去ってから、2年が経った。【注目】パク・ボラムさん、ようやく死因が明らかにパク・ボラムさんは2024年4月11日にこの世を去った。享年30歳。その日、彼女は京畿道・南楊州（ナミャンジュ）市にある知人宅でお酒を飲んでいたところ、トイレに行ったまま戻らず倒れていた。これを発見した知人が119番と警察に通報し、救急隊が病院に搬送したが、同日23時17分ごろに死亡が確認された。デビュー10