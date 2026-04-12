ポーランド向け軽戦闘機「FA-50PL」に米国製中距離空対空ミサイルの統合が「承認された」とする情報が今月に入り拡散した。発端はポーランドの軍事専門媒体ZBiAMが報じた関連動向とみられるが、内容はあくまで「統合に向けた前向きな動き」にとどまり、米政府の正式承認を断定したものではなかった。それでも一部海外メディアやSNS上で「承認済み」との解釈が広がり、既成事実のように語られる状況となっている。問題の核心にある