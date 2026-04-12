アメリカのトランプ大統領は戦闘終結に向けたイランとの協議について、「非常に深い交渉を行っている」と述べました。【映像】トランプ氏「イランと深い交渉をしている」トランプ大統領「何が起こるか見てみよう。我々はイランと非常に深い交渉を行っている。いずれにせよ我々が勝利する。イランを軍事的に打ち負かしたからだ」トランプ大統領は11日記者団に対し、パキスタンの首都イスラマバードで行われているイランとの協議