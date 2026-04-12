11日に行われた『ウルフアロンから3カウント取ったら1000万円』で東京五輪柔道男子60キロ級金メダリストの高藤直寿が同100キロ級金メダリストのウルフアロンに挑んだ。結果は強烈なウルフの大外刈りで“くの字”になってマットに叩きつけられたが、咄嗟にとった“神”受け身に対して「普通の人なら死んでる」「手本の受け身」「さすが金メダリスト」など反響が相次いだ。【映像】高藤が咄嗟に見せた“神受け身”畳ではなく、リ