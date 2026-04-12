大阪府の北部に位置する能勢町。その豊かな山並みに抱かれた「能勢温泉」は、里山の自然と静寂に包まれた癒やしの温泉地です。源泉は無色透明・無味無臭の「単純弱放射能温泉（ラドン温泉）」で、さらりとした肌触りが特徴です。この泉質は身体の芯から温まるだけでなく、神経痛、筋肉痛など、多彩な効能が期待できることから「万病の湯」とも謳われ、古くから地元の人々や登山者たちに愛されてきました。2026年現在も、自然豊かな