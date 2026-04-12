11日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した坂口智隆氏が、ヤクルトのキハダについて言及した。キハダは11日の巨人戦、3−2の9回に登板すると、先頭の泉口友汰を153キロのストレートで見逃し三振、続くキャベッジを三邪飛、最後は増田陸を153キロのストレートで空振り三振に仕留め、試合を締めた。坂口氏は「左バッターは怖さを感じると思うんですよね。ある程度、いい感じで荒れているので、バッタ