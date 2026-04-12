11日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した斎藤雅樹氏と坂口智隆氏が、巨人・坂本勇人について言及した。坂本は11日のヤクルト戦、1−3の7回二死走者なしの第3打席、山野太一が投じた初球のストレートをバックスクリーン左に突き刺す今季第1号ソロを放った。この本塁打が、3月28日の阪神戦以来となる安打になった。斎藤雅樹氏は「ずっとやってきている仲間ですから、本当に嬉しいですね。大変なこ