11日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した坂口智隆氏が、中日のドラフト6位ルーキー・花田旭について言及した。花田は4月4日に一軍登録されると、同日のヤクルト戦でプロ初安打、同試合から3試合連続マルチ安打、4試合連続安打を放った。11日の阪神戦では、0−2の3回二死走者なしの第2打席、阪神先発・伊原陵人からライトホームランウイングに飛び込む、プロ入り第1号本塁打。坂口氏は「内寄りの