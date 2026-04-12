日本女子代表は４月にアメリカ遠征を実施。世界トップの強豪アメリカとの３連戦に臨む。現地11日にカリフォルニア州サンノゼのペイ・パル・パークで１戦目を戦った。なでしこジャパンのスタメンは以下のとおり。システムは４−３−３でGKは山下杏也加、４バックは右から高橋はな、古賀塔子、南萌華、北川ひかる、アンカーに長野風花、２シャドーは長谷川唯と谷川萌々子、ウイングは右に藤野あおば、左に宮澤ひなた、CFは松窪真