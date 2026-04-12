第3ラウンド、ホールアウトする松山英樹。通算2アンダーで29位＝オーガスタ・ナショナルGC（共同）【オーガスタ（米ジョージア州）共同】男子ゴルフのメジャー初戦、マスターズ・トーナメントは11日、米ジョージア州オーガスタのオーガスタ・ナショナルGC（パー72）で第3ラウンドが行われ、松山英樹は6バーディー、6ボギーの72にとどまり、通算2アンダーの214で16位から29位に後退した。トップとは9打差で、2021年以来2度目の制