「個人のテクニック引き立つ」身長制限を設けて昨秋、鳥取県日南町で初めて開かれた「Ｕ―１７０女子バレーボール大会」が先月、３回目を迎えた。６月に松江市、１０月には同町での開催も決定。新たな試みが注目を集め、県外から視察や主催者への問い合わせが相次いでいる。（安恒勇気）６人制で、ルールやコートの広さは一般と同じ。一方、出場選手はリベロを除き、原則１メートル７０未満の身長制限がある。ネットの高さは