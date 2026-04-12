◇米男子ゴルフツアーマスターズ第3日（2026年4月11日米ジョージア州オーガスタ・ナショナルGC＝7565ヤード、パー72）16位から出た21年大会覇者・松山英樹（34＝LEXUS）は6バーディー、6ボギーの72で回り、通算2アンダーで29位に後退した。トップとは9打差。単独首位から出た前回大会覇者ロリー・マキロイ（36＝英国）は73と落とし6打のリードを失い、7位から出て65をマークしたキャメロン・ヤング（28＝米国）ととも