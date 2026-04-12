ヘラクレス戦の前半、パスを出すアヤックスの板倉（右）＝アルメロ（共同）【アルメロ（オランダ）共同】サッカーのオランダ1部リーグで11日、負傷離脱していたアヤックスの板倉滉が敵地のヘラクレス戦に先発し、リーグ戦で1月以来の出場を果たした。冨安健洋は後半21分に板倉に代わって出場し、その後一発退場処分を受けた。試合は3―0で勝った。