膳場貴子アナウンサーが１２日、司会を務めるＴＢＳ系「サンデーモーニング」（日曜・午前８時）に生出演した。この日は通常の午前８時のスタートではなく３０分遅れの午前８時半に開始となった。膳場アナは「マスターズゴルフの中継のため今朝はこの時間から。そしてパネリストも３人で番組をお伝えしてまいります」と伝えていた。同局は「マスターズゴルフ２０２６第３日」を１２日午前４時半から８時半まで生中継した