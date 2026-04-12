◆国際親善試合米国２―１日本（１１日、米国・サンノゼ）ＦＩＦＡランク５位のなでしこジャパンは、敵地で同２位の米国女子代表に１―２で敗れた。３連戦の初戦は黒星スタートとなった。今後は１４日（日本時間１５日）に第２戦、１７日（同１８日）に第３戦を戦う。なでしこは３月のアジア杯で優勝。大会６試合で２９得点１失点を記録し、攻守で圧倒した。しかし、アジア制覇からわずか１２日後にニルス・ニールセン監督の