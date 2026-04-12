一言ジャーナリング「感情について書いてみる」 「自分で自分の気持ちがわからない」という人は意外と多いものです。忙しさに追われていると、感情や感覚は後回しにされ、麻痺してしまうからです。 ですから、いきなり「悲しい」「うれしい」「怒っている」といった、はっきりした言葉が見つからなくても構いません。まずは、「モヤモヤ」「スッキリ」「どんより」といった、擬音語や擬態語などの感覚の言葉から始めてみ