日本に伝来したのち、仏教はどう発展した？ 聖徳太子以降、 国家の保護下で大きく発展 我が国への仏教伝来については、538年説と552年説があります。 公的に日本に仏教を伝えたのは、朝鮮半島にあった百済（くだら）の聖明王（せいめいおう）であるといわれています。聖明王は、当時の欽明天皇（きんめいてんのう）（509～571年）に仏像や経典、仏教論書などを贈りました。 仏教の受け入れに関しては、豪族の蘇我氏