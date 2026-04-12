マスターズに初参戦した片岡尚之（28＝ACN）は通算15オーバーの86位で予選落ちに終わった。難関コースに打ちのめされた片岡は「こんなに難しいコースはなかなかない。（他の選手は）よくあんなにポンポン、スコアを出してくるなと感じた。本当に難しかった」と悔しさをにじませた。東北福祉大4年時の19年にプロ転向した片岡は22年秋、谷将貴コーチの門を叩いた。その際、師弟で立てた目標が「マスターズ出場」だった。昨年