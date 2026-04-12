米ニューヨーク在住の、元NHKでフリーアナウンサーの久保純子（54）が12日、自身のインスタグラムを更新。春休みに念願の旅を実現させたことを報告した。「春休み」と記し、「念願だったモロッコを旅してきました」と報告した。「砂漠に、ラクダに、人の温かさに、食文化に、生活習慣に、目眩く景色。初めての体験に驚き＆感動の連続」とラクダに乗る様子や、一緒に旅した親友・岸谷香との思い出写真などを披露した。「健