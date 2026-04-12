今回は、泣く子どもを放置し、妻に迫ってきた夫のエピソードを紹介します。それどころじゃないのに…「念願の第一子を出産しましたが、毎日睡眠不足で疲れ切っています。夫は育児も家事もろくにしてくれませんし……。そして子どもが生後1か月を過ぎた頃、夫に『夫婦の時間も持とうぜ？』と言われ、突然迫られました。でも私の体はまだボロボロで、正直それどころじゃないです。しかも、その時子どもは大泣きしていました。そこで