名古屋市の中村（中村区）が盛り上がりを見せている。豊臣秀吉・豊臣秀長（小一郎）の兄弟が生誕した場所であり、大河ドラマ『豊臣兄弟！』（NHK総合）のゆかりの地だ。 参考：吉岡里帆が『豊臣兄弟！』で放つ“女狐”としての強さ悲しく共鳴する「指一本触れさせぬ」 秀吉を祭神として祀る豊国神社のある中村公園には、『豊臣兄弟！』の放送開始にあわせて、2026年1月に「大河ドラマ館」をはじめとする複合施設「豊臣ミュ