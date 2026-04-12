[4.11 J1百年構想リーグEAST第10節 町田 1-0 柏 Gスタ]一瞬の隙に悔いを語った。柏レイソルはFC町田ゼルビアに0-1で敗戦。失点シーンの起点を作ってしまったDF山之内佑成は「試合を壊してしまった」と悔しさをにじませた。昨シーズンは特別指定選手ながらJ1リーグ5試合に出場。WBとしてプレーしてきた中で、今シーズン途中から右CBで起用されてきた。持ち味の攻撃力を生かすべく、今節も要所で前線に顔を出すが、町田の守備を