「サミュエル（SAMUEL）」が、デザイナーのナオヒロックが死去したと発表した。葬儀は家族の意向により近親者のみで執り行われたという。【画像をもっと見る】ナオヒロックは1973年生まれで、ヒップホップユニット・ナオヒロック＆スズキスムースのラッパー。スチャダラパーやTOKYO No.1 SOUL SET、脱線3、THE CARTOONSらとともに“リトル・バード・ネイション”として、1990年代の日本語ラップシーンを盛り上げた。2001年にス