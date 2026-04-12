【ワシントン共同】米首都ワシントンの連邦高裁は11日、トランプ大統領が進めるホワイトハウスのボールルーム（宴会場）建設工事を一時差し止めた命令について、審理が不十分だとして地裁に差し戻した。差し止めを猶予する期間を延長し17日まで工事の継続を認めた。トランプ政権側は、宴会場の地下には防空壕などを併設する計画で、建設工事は安全保障上も必要だと主張している。高裁はこの点を踏まえ、さらに審議が必要だとし