札幌市出身のシンガー・ソングライター、山木康世（７５）が、２２日の苫小牧市を皮切りに、道内３か所でライブを開催する。フォークデュオ「ふきのとう」で１９７４年にデビューし、「白い冬」などのヒット曲を生み出してきた。現在は東京を拠点に全国で年間約１００か所でライブ活動を行うが、凱旋ツアーには特別な思いがある。「デビューの頃から応援してくれている人と会える。同郷ならではの待っていました、という気持ち